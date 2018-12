Fyller helga med julekonsertar

Kultur

Om du er glad i julestemning i kyrkja, kan du få med deg mykje flott denne helga. I Bremanger vert det sett opp heile fire julekonsertar i ulike delar av kommunen.

Laurdag 15. desember er det klart for to julekonsertar. Då kan ein velje mellom å gå på julekonsert i Davik kyrkje eller i Frøya kyrkje, som ligg like utanfor Kalvåg.

Søndag er det også duka for to julekonsertar. Denne gongen kan ein velje mellom julekonsert i Svelgen kapell eller i Bremanger kyrkje på Hauge.

For alle julekonsertane er det snakk om tradisjonelle julekonsertar der alle krefter deltek, og både vaksenkor og barnekor, vaksenkorps og skulekorps, samt lokale solistar bidreg til å skape god julestemning for dei frammøtte.