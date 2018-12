Mange lokale barn er med i NRK-video

Kultur

NRK-journalist Eva Westvik frå Måløy har laga serien og videoen.

Musikkvideoen er veldig god Måløy-reklame.

Westvik fortel at opptaket er hovudsakleg gjort i Gate 7 med god utsikt.

Line Dybedal frå Selje har laga tekst og melodi til songen på videoen som skal vere fast kjenning på alle episodane.

I den nye sesongen med «Bli med heim» er fire av episodane med barn frå Vågsøy, ein episode er frå ytre Bremanger, ein er frå Sande på Sunnmøre og to er frå Kaupanger i Sogn. Bli med heim skal sendast i jula, kvar morgon.

– Musikken er veldig viktig for å gje programma ei god innramming og vi er veldig nøgde med den jobben Dybedal har gjort, seier prosjektleiar Kjellrun Lavik, og legg til at musikkvideoen er eit viktig supplement til serien.

– Det er kjekt for oss at musikken er laga av nokon lokalt og at vi kan vise fram litt av Sogn og Fjordane på denne måten.

Videoen er spelt inn i Måløy, med lokale barn. Det er Karoline Løken-Nesthun frå Haugen i Eid som syng, i tillegg til ho er det med fleire barn frå årets sesong av Bli med heim med på videoen.

Barna som er med i musikkvideoen er Gabriella Lund Solheim, Aleksandra Lund Solheim og trillingane Erica, Emma og Elliot Trollebø som alle bur i Vågsøy kommune. Hallvard E. Husum er også med, han kjem frå Kaupanger i Sogn.

Link til videoen:

https://www.facebook.com/NRKSF/videos/585455751876709/?t=11