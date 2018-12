Kultur

Under Pelagia Måløy Sildoljefabrikk sin julekaffe, fikk noen av de ansatte en ekstra oppmerksomhet. Dette var Arne Myre og Torbjørn Gjørsvik for 25 år lang tro tjeneste, Trond Kråkenes og Geir Arne Slettebakk for 20 år tro tjeneste og Per Roar Haug for 10 år tro tjeneste.

Dette opplyser hovedtillitsvalgt Jonas Landøy, i en e-post.