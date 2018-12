Malakoff får like mykje som året før

Kultur

Kulturrådet melder i ei pressemelding at dei har fordelt over 230 millionar kroner i tilskot til festivalar rundt om i landet. Ein av dei er Malakoff på Nordfjordeid, som vil få 300.000 kroner i 2019, same summen som for 2018. Dette er 250.000 kroner mindre enn det dei hadde søkt om.

For 2020 har Malakoff søkt om 600.000, og 650.000 for 2021.

Totalt 11 festivalar i Sogn og Fjordane har søkt om tilskot for 2019, og av dei er det ni som har fått støtte. Alt i alt er det bevilga 205.000 kroner mindre her i fylket for 2019 enn det det vart i 2018.