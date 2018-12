Sjåarane får møte Ask og bestefar

Kultur

I søndagen episode av Bli med heim får sjåarane møte Ask Åsebø frå Vågsøy.

I programomtalen heiter det at: Familien til Ask bur i same huset som morfar og mormor.

Barna tar sjåarane med seg heim Den populære NRK Super-serien Bli med heim er tilbake med ein ny sesong. Serien har premiere 21. desember, og der får ein vere med heim til Gabriella, Erica, Ask, Andrea og Sarah Elise frå våre kommunar.

Morfar har ein sjukdom, og Ask tenkjer mykje på at det er urettferdig at bestefaren aldri blir frisk igjen. Når Ask er forkjøla blir han frisk etter nokre dagar, men morfar kjem til å vere sjuk til han døyr.

