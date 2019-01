Null i biologi kommer til Måløy

Kultur

Marit strøk i biologi på skolen og nå har hun giftet seg med en professor i faget – slikt blir det humor av. Hvorfor blir vi høyere? Er vi egentlig alle afrikanere? Forestillingen er lagt opp som en skoledag med din nye lærervikar; Marit Voldsæter. I alle fag!

Erik Ulfsby er tilbake som regissør, denne gangen sammen med Karina Aase. Elina Krantz i Stand Up Norge AS er produsent. Forestillingen er i skrivende stund sett av ca. 60.000 mennesker. Etter premieren i Oslo kalte Aftenposten forestillingen «en genistrek av et showkonsept».