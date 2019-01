Humorduo klar til festival

Kultur

– Dette er en fantastisk morsom og solid booking av Norges nye humorhelter, som spesielt vil fenge de yngre av oss, men også godt mottatt av vårt voksne publikum. Vi ønsker i større grad å inkludere alle aldersgrupper, som gir et godt og viktig samholdet blant publikum, sier Svein Arild Vatsø, som er blant festivalarrangørene i en pressemelding.

Etter et parogtjue år på veien tar de endelig turen innom denne festivalen Hellbillies – et av Norges aller mest suksessrike band – legger turen til Kalvåg Kystfestival fredag 2. august. Nå slippes billettene, skriver Kalvåg kystfestival i en pressemelding.

«Hit for Hit» tuller med musikk på tvers av sjangere, artister, folka som vil ha dem opp og frem, og mye mer. Ingen spares når musikkbransjens indre anliggende avsløres under Kalvåg Kystfestival fredag 2. august..

I konsertforestillingen «Hit for hit» gir duoen Jakob Schøyen Andersen og Fridtjof Stensæth Josefsen publikum et humoristisk innblikk i dagens musikkbransje. I denne festforestillingen tar komikerne og musikerne bak Hit for Hit med seg artistene fra TV-skjermen og inviterer dem opp på scenen, sammen med lokale helter fra lokalsamfunnet! Kanskje dukker det også opp en og annen klassiker fra Kollektivet?

I showet får man oppleve liveopptredener med blant annet Patrik P og crewet hans, bakoverlentee Odd Nasty og Dobbel Derek, de svenske superprodusentene Axbad og Inkleino, og ikke minst den utrolig ydmyke Lasse Lazer, heter det i pressemeldingen.

Duoen skal opptre fredagen, sammen med Hellbillies.