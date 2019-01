Kultur

Kulturdepartementet tildeler Opera Nordfjord et driftstilskudd for 2019 på 5.290.000 kroner. Dette går fram av et tilskuddsbrev fra departementet. Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet at det ordinære offentlige driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 30 prosent fra regionen og 70

prosent fra staten. Statstilskuddet vil bli utbetalt halvårlig, heter det i brevet