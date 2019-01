Feira opninga av tappekranene med fullt hus

Kultur

Og med det kan ein no få servert heimebrygga øl på tappekran i Eidsgata.

På Facebook-sida si takkar eigarane av restauranten og bryggeriet, Leon Knapskog og Øyvind Haugland, for alle som kom på opninga, laurdag kveld.

– For ein utruleg fin kveld! Tusen takk for all kjærligheita vi får på sosiale medium. Det gir oss ekstra energi til eit nytt år med nyskaping, kreativitet og mat- og drikkeglede, skriv dei og rettar samtidig ei stor takk til ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, som sto for klipping av snor og gode ord.

