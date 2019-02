– Ein heilt fantastisk artist

Kultur

– Konserten ho heldt her i 2002 var heilt fantastisk. Vi hadde den eit sirkustelt på Iglandsvik med over 700 menneske. Det var ei magisk oppleving. Mary Black speler ein slag irsk folkpop-musikk og har med seg heilt vanvitig gode musikarar. Dette er kremen av musikarar i Irland, seier ho, og legg til:

– Eg trur ho sette store spor her, for mange i Bremanger kommune har reist til Irland på konsert med henne etterpå - meg sjølv inkludert, ler Hauge.

Hauge fortel at dei sidan den gong har ønskt å få Black tilbake til Rockweekend.

- Vi har ønskt det, og ikkje minst har mange spurt oss om det er mogleg å få til. Og i år var det endeleg det!

Hauge hugsar god episoden med bagasjen som forsvant.

- Alle kleda, alle instrument og alt stod igjen i København den gongen i 2002. Mary heiv seg rundt på flyplassen og fekk kjøpt nokre klesplagg, men dei kom hit omtrent i det dei stod og gjekk i. Vi røska i hop det vi hadde av instrument - vi har jo ein del musikarar rundt omkring her - og det blei ei heilt fantastisk musikkoppleving, som folk snakkar om endå, trass i at dei ikkje spelte på sine eigne instrument.

Bremanger Rockweekend er elles klar med Ole Bærud på fredagen og Daniel Kvammen på laurdagen.

- Vi driver også og kontraktsfestar to artistar til til fredag og laurdag, slik at det blir to artistar kvar kveld, og vi har også dialog med lokale krefter om bidrag, avsluttar Hauge.