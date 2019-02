I dag starter Musikkuka med konsert i Totland kyrkje

Kultur

– Nytt av året er barne- og ungdomskorkonserten i Totland kyrkje 26. februar som sparker i gang hele Musikkuka. Her deltar alle barnekorene i kommunen; Måløy Soul Children, Tusenfryd, og søndagsskolen Sprell Levende. Det blir veldig spennende, sier Alice Teunis.

Fredag 1. mars er det så Ung Talent i Sør-Vågsøy kirke, med Verena Bochoun Våge, Bernard Hagen, Thea Felicia Aarvik, Mana Sørgård, Linea Helgestad, Olai Landøy og Anna Nerland som spiller piano, orgel, trompet og synger.

Teunis oppfordrer folk til å komme på disse konsertene.

– Jeg håper virkelig folk møter opp på disse konsertene spesielt. De er virkelig verdt å høre på. Deltakerne på Ung Talent er ikke nybegynnere, de er flinke og har øvd mye.

Musikkutvalget i Vågsøy sokneråd arrangerer for femte gang Musikkuke i kirkene i Vågsøy.

– Vi vil skape liv og røre i kirka, og sende et signal om at alle er velkomne. Kirka er et flott kulturhus selv om det er en religiøs institusjon. Vi vil gi folk positive opplevelser i kirka, sier Alice Teunis i Musikkutvalget.

Lørdag 2. mars er det felles korkonsert i Nord-Vågsøy kyrkje med Sweet Spirit, Stormklang og Kinn kyrkjekor.

Mandag 4. mars er det korps- og skulekorpskonsert med Skavøypoll og Holvik skulekorps, samt Torskangerpoll Musikklag, i Sør-Vågsøy kirke.

Mandag 18. mars avsluttes uka med klassisk konsert med Anastasiya Bashenova på piano, Ivan Smilovsky på cello, Rebecca Smilovsky på tverrfløyte og Alice Teunis på orgel.

– Konserten måtte utsettes noe på grunn av private forhold, men vi håper folk kommer selv om den faller litt utenfor uka, smiler Teunis.