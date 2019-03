Tar eit oppgjer med nordmenn si natur- og fjellinteresse

Kultur

Torsdag 21. mars set Operahuset Nordfjord opp to framsyningar av Are Kalvø sitt nyaste show, rundt boka hans «Hyttebok frå helvete».

Are Kalvø vaks opp midt i eit postkort på Vestlandet, omgitt av fjordar og fjell som folk reiser halve kloden rundt for å oppleve, med turmoglegheiter på alle kantar.

Likevel har han aldri blitt ein naturens mann. Han flytta til byen og såg seg aldri tilbake. Dette har aldri vore eit problem. Før no, skriv Stand up Norge om showet.

For nokre år sidan begynte Kalvø å miste venner til naturen. Gode venner, som før alltid var med på pub for å prate tull, begynte plutseleg å gå i fjellet, legge ut bilde av skispor, og i fullt alvor seie sånt som at det berre er i møte med naturen at du forstår kor liten du er.

Ein dag måtte Kalvø innsjå at han ikkje hadde ein einaste facebook-venn som ikkje hadde lagt ut bilde av seg sjølv på eit fjell. For første gong sidan han blei tvinga til slikt på skulen, la Kalvø derfor ut på tur, for å finne igjen vennene sine. Resultatet blei «Hyttebok frå helvete», ei svært morosam og litt sint bok om vår tid og vårt merkelege forhold til naturen.