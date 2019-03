Avrundet musikkuka med klassisk konsert

Kultur

Et publikum på 35 fikk med seg avslutningen på årets musikkuke i kirkene i Vågsøy.

Anastasiya Bazhenova fra Flora spilte piano, Rebecca Smilovski spilte fløyte, Ivan Smilovski spilte cello og Alice Teunis orgel.

Klare for å fylle kirkene med musikk Musikkutvalget i Vågsøy sokneråd arrangerer for femte gang Musikkuke i kirkene i Vågsøy.

John Svarstad fra Soknerådets musikkutvalg avsluttet konserten med utdeling av roser til deltakerne.

Målet med musikkuka er å ta i bruk kirka som kulturhus og gi folk positive opplevelser.

– Vi vil skape liv og røre i kirka, og sende et signal om at alle er velkomne. Kirka er et flott kulturhus selv om det er en religiøs institusjon. Vi vil gi folk positive opplevelser i kirka, sa Alice Teunis i Musikkutvalget til Fjordenes Tidende ved starten av Musikkuka.

– Ein flott plass å vise seg fram Kyrkja vart ein fin arena å vise seg fram på under konserten Ung Talent. Her var det plass til både Musikkuke-debutantar og veteranar.

Årets musikkuke startet med barne- og ungdomskorkonsert med Måløy Soul Children, Tusenfryd og Sprell levende i Totland kyrkje 26. februar før det var duket for konserten Ung Talent fredag 1. mars og felles korkonsert lørdag 2. mars.

Påfølgende mandag var det så korps- og skolekorpskonsert i Sør-Vågsøy kirke, før det hele ble avsluttet med klassisk konsert 18. mars.