I rute til fakkeltog og båtbrenning

– Fakkeltoget starter ved Turnhallen, går bort til Torget, og så nordover Sjøgata til fyllinga, der vi vil ha den tradisjonelle båbtrenninga, sier en av arrangørene Per-Kåre Nybakk.

Etter toget er det klart for vikingfest i Turnhallen, med Holko & Hauge på scenen, dans og servering.

Ekstra spesielt i år er det at Shetlands convener, Malcolm Bell, kommer på besøk i anledning 60-årsjubileet for vennskapsbåndene mellom Lerwick og Måløy.

– Bell vil være med på festen og skåle for de to vennskapsbyene. I tillegg får vi besøk av hele to eks-jarler denne gangen, sier Nybakk, som ønsker alle hjertelig velkommen.