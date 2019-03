Dei unge imponerer på UKM-festivalen

Kultur

Fredag kveld blei UKM-festivalen Sogn og Fjordane sparka i gang med det første sceneshowet for helga. I dag, laurdag, har det vore to sceneshow i Samfunnshallen, samt to minishow på Måløy Brygge og på Måløy Stormarked. På scena har ein blant anna fått sjå skodespel, song, band-musikk og dans.