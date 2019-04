Kommer med kritikerrost show

Kultur

Marit Voldsæter kalles Norges mestselgende kvinnelige komiker. Torsdag 11. april kommer hun til Nordfjordhallen med stand up-showet «Null i biologi».

Det er fremdeles billetter igjen, men de som ønsker plass må skynde seg.

– Marit Voldsæter selger allerede ganske bra, så her bør en sikre seg billett om en vil få med seg et knallbra show. Humoren hennes treffer nordfjordingen godt, sa daglig leder for Nordfjordhallen Ronny Silden Totland til Fjordenes Tidende allerede i februar.

– Med to seksere og en femmer på terningen etter premieren i Bergen er Marit Voldsæter ikke lenger en kvinne på randen. Marit strøk i biologi på skolen og nå har hun giftet seg med en professor i faget – slikt blir det humor av. Hvorfor blir vi høgere? Er vi egentlig alle afrikanere? Forestillingen er lagt opp som en skoledag med din nye lærervikar; Marit Voldsæter. I alle fag! Forestillingen er i bunn og grunn en morsom hyllest til alle våre lærere, skriver Stand Up Norge om showet som har fått gode kritikker i landets største aviser.

Erik Ulfsby og Karina Aase er regissører for forestillingen.