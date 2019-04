Må avlyse standup-showet grunnet skade

Kultur

Marit Voldsæter må dessverre avlyse forestillingen «Null i biologi» i Nordfjordhallen, Måløy.

– Alle som har kjøpt billetter på eBillett vil få refundert beløpet tilbake på sin konto. Alle som har kjøpt billetter på servicetorget i Måløy kan stikke innom eller ta kontakt på telefon eller mail, og vil få refusjon på kjøpene sine, sier kulturhusleiar ved Nordfjordhallen, Ronny Silden Totland, som beklager at showet må avlyses.

Hovedpersonen selv, Marit Voldsæter har blitt skadet, og kan ikke gjennomføre.

– I en episode, som hun også selv har omtalt på sin Facebook-side, har hun skadet seg i et slikt omfang at hun ikke vil være i stand til å gjennomføre forestillingen i Måløy, skriver Stand Up Norge i en pressemelding, og legger til:

– Det sitter alltid langt inne å avlyse en forestilling, men i dette tilfellet lar det seg altså ikke å gjennomføre forestillingen som planlagt. Marit Voldsæter og Stand Up Norge AS beklager det inntrufne på det sterkeste.