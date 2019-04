Ute med krim lagt til Måløy-området

Kultur

Helge Thime-Iversen er ute med sine andre kriminalroman Blodørn. Handlingen er lagt til Måløy.

Thime Iversen debuterte på Juritzen forlag med krimromanen X i 2013. Nå er han klar med oppfølgeren Blodørn, en e-bok på eget forlag.

– Kriposetterforsker Njaal Natland reiser frivillig til en fiktiv øy utenfor Måløy for å delta i utprøvingen av et nytt turismekonsept. Det kommer han til å angre på, sier Thime-Iversen til Fjordenes Tidende.

Ideen fikk han da han ferdigstilte første utkast av X under et besøk i Måløy.

– Jeg ble betatt av landskapet, og siden av lokalhistorien. Noe måtte skje der ute, sier han og legger til:

– Landskapet kombinert med det værharde ryktet, var nok inngangen, men ble raskt fulgt opp av aktiv googling (og senere lesing av en del litteratur om området). Jeg hang meg opp i tingstaden Måløyna, historikken rundt Selja, og Måløyraidet under andre verdenskrig. Her var det mye spennende rammeverk for flere historier. Etter å ha tenkt mye på selve fortellingen, hang tingstaden og Måløyraidet igjen. Kanskje mest fordi Selja allerede er «velbrukt» i litteraturen.

Det er via en venn av familien, Berit Midtgaard, at Thime-Iversen har blitt kjent med Måløy og Vågsøy.

– Vi hadde sommerferie i Kristiansund for en god del år siden, og på veien hjem til Haugesund la vi veien innom Måløy. Vi fikk låne huset til Berit i noen dager, og ble litt til etter at hun kom hjem. Det var der siste punktum til førsteutkastet av min debutroman ble satt. Berit tok meg med på biltur til Kråkenes fyr, og det var landskapet på øyas «utside» som tok pusten fra meg. Jeg fikk assosiasjoner til de britiske øyer med gresskledde åser som endte opp i klippevegger rett i havet. Refviksanden var selvsagt også spesiell.

Han har tatt seg noen kunstneriske friheter.

– Opprinnelig plasserte jeg fortellingen på selve Vågsøy, men jeg trengte at personene ble fullstendig isolert. Derfor har jeg diktet opp en fiktiv øy i havgapet mellom Vågsøy og Stadlandet. Kriposetterforsker Njaal Natland mottar en mystisk invitasjon til denne øya. Et nytt turismekonsept skal prøves ut, der et opphold på en gammel gjestegård skal kombineres med å løse ulike mysterier. Njaal drar ut via Vågsøy sammen med syv andre personer. Vel ute på gjestegården blir de møtt av et tomt hus med bare levende lys og fyr i peisen. Nummererte pakker og et velkomstbrev inneholder instruksjoner for oppholdet. De skal løse tre mysterier, ett av gangen. I løpet av boken får vi også følge to parallelle fortellinger som er knyttet til nettopp de to nevnte historiske stedene/begivenhetene: tingstaden på Måløyna og Måløyraidet.

Han håper å få tilgivelse på ett lite feilskjær i boka.

– Etter publisering oppdaget en liten blemme som jeg håper å få tilgivelse for. På vei gjennom Måløy sentrum har Njaal et lite stopp på Bunnpris. Jeg har rett og slett glippet på at det ikke lenger er Bunnpris i Gate 1, enda det begynner å bli en stund siden. Så håper jeg at dette er den eneste blemmen av sitt slag!