Gleder seg til å ta imot gjester som havnesjef for kystfestivalen igjen

Dersom du tar båten til Kalvåg Kystfestival den første helgen i august er sannsynligheten stor for at det er Svein Olav Igland som tar imot tampen når du skal legge til land.

Til daglig er han fisker, men når Kalvåg Kystfestival går av stabelen i begynnelsen av august, har mannskapet på ringnotbåten Vestfart av Bremanger fri. Pausen benytter Svein Olav Igland til oppdraget som havnesjef i Kalvåg.

- Dette er noe som er like kjekt hvert år. Jeg liker å se gjestehavnen i Kalvåg fylt opp av båter, og jeg liker å ta imot båtfolket når de ankommer, sier den joviale fiskeren som har hatt dette oppdraget i en årrekke.

- Dessuten passer det perfekt med pausen mellom Nordsjøsildfisket og makrellfisket, legger han til.

Nøyaktig hvor mange båter som vil ankomme Kalvåg under årets Kalvåg Kystfestival er det ingen som vet før den siste båten er trygt fortøyd fredag kveld, men erfaringsmessig regner Igland med at det vil komme mellom 250 og 300 stykker.

- Vi planlegger som best vi kan for å utnytte bryggekapasiteten maksimalt, og for å unngå at båtene blir liggende for mange i bredden. Ideelt har vi aldri mer enn fire båter i bredden, sier Igland.

Han råder båtfolk som skal til Kalvåg om å være tidlig ute.

- De første båtene ankommer gjerne flere dager i forveien, spesielt dersom det er fint vær. Deretter siger det gjerne jevnt på fram til og med fredagen. De som kommer sent fredag kveld kan nok ikke regne med å få like fine plasser som dem som kommer tidligere, så dersom du har muligheten bør du være ute i god tid, slår han fast.

Havnen i Kalvåg er lun, helt uten sjø, men vinden kan ta litt om det blåser fra den rette kanten, mener Igland.

- Vi har aldri opplevd annet enn at folk kan håndtere båtene sine, men om det er mye vind drifter de godt. Da bemanner vi opp. Folk trenger ikke å være urolig for at vi skal få dem trygt og godt til kai, forteller Igland.

De fleste båtene blir fortøyd til flytebrygger, mens de største skøytene blir lagt til kai.

- I fjor hadde vi en del skøyter på 50-60 fot på besøk. I tillegg lå det et Kystvaktskip stand-by her under festivalen, heldigvis uten at det ble behov for den, sier havnesjefen.

Han forteller om en gjennomgående god stemning i havnen.

- Båtfolk er trivelige, og vant til å hjelpe og ta hensyn til hverandre. I tillegg til redningsselskapet er både politiet og en rekke frivillige vakter til stede i og rundt havnen, og alle har den samme målsetningen: at Kalvåg Kystfestival skal være en gjennomgående positiv opplevelse - helt fra innseilingen og til man letter anker og setter kursen hjemover igjen, avslutter Svein Olav Igland.