Fiskerimuseet åpner til Havfiskefestivalen

Kultur

Fiskerimuseet åpner torsdag 6. juni, samtidig som Havfiskefestivalen starter i Måløy.

– Vi holder til i det åttekantede glassbygget på toppen av Lekteren, midt i Måløy sentrum, med utsikt til havna og byen, forteller Bente Jørgensen.

Museet vil holde åpent alle lørdager fra 8. juni til og med lørdag 17. august. Under festivalene utvider de med noen ekstra dager og har lengre åpningstider.

Museet har fri inngang og en kan kjøpe vafler og kaffe.

– Ved Fiskerimuseet får du høre historier om linefiske, isproduksjon, pigghåskinning og pakking av pigghå, egning av liner både på land og om bord i båter og hvordan livet i budene i Måløy var før i tiden. Vi har filmer, bilder og gode historier. I år har vi utvidet utstillingen med hermetikkbokser og bilder fra den gamle hermetikkfabrikken Firda Canning, fått flere eldre motorer, samt filmintervju av flere personer, forteller Jørgensen, som oppfordrer om å komme innom og slå av en prat.

– Hør om aktiviteter og fremtidsplaner for museet. For de minste blir det tegnesaker og aktiviteter. Bli med som støttemedlem, så vi kan ta vare på, formidle kunnskap og opplevinger til en av de viktigste næringene i landet og Måløy. Det er vanskelig å tenke seg hva Måløy hadde vært uten fisken og vi må ta vare på og formidle Måløy sin arv og utvikling gjennom å vise frem fiskerihistorien, sier Jørgensen, og legger til at de har fått vipps som forenkler både medlemsavgift og betaling.