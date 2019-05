– Det gir et ekstra løft å synge for publikum

Kultur

Navn: Janne Blålid

Alder: 52

Adresse: Måløy

Sivilstatus: gift, tre voksne barn

Yrke: revisor

Hobby: kor har blitt det, og ellers friluftsliv, fjell og tur

Aktuell med: leder i Måløy songlag som arrangerer sangerstevne i Måløy i helga, 24.-26- mai.

– Hva er et sangerstevne?

– Det arrangeres i regi av Korforbundet hvert år flere plasser i fylket. Det er en samling for kor der en har det både sosialt sammen, synger mye og har opptredener for publikum både i kirker og andre konsertlokaler.

– Hvor mange kor og korister kommer til Måløy?

– Vi er 18 kor og rundt 420 korister til sammen. Korene er i hovedsak fra Sogn og Fjordane, men år har vi også med to kor fra andre fylker.

– Bytter en på å være arrangør?

– Ja, det går på omgang hvem som får tilbud om å arrangere. Nå var det ni år siden sist for oss, og vi syntes det var på tide igjen. Det er et stort arrangement, vi skal ta imot mange, noe som krever planlegging så vi begynte å jobbe med dette i høst.

– Hva står på programmet?

– Vi begynner fredag med en maritim fest i sjøhuset i Deknepollen. 150 kommer denne kvelden. Lørdag kommer resten av koristene, og da blir det sangertog i Måløy sentrum på formiddagen. Her får vi med oss korpsene.

– Skjer det noe mer lørdag?

Ja, etter toget blir det åpning av stevnet på Torget, ordføreren er med og der blir kafé så folk kan samle seg litt på Torget. Det blir også Singers’ Corner rundt Torget, det betyr at korene stiller seg opp og synger litt. Vi må jo skape litt folkeliv og vise oss litt fram også.

– Og så er det konserter?

– Ja, på lørdag blir det kirkekonsert i to kirker samtidig, både Sør-Vågsøy og Nord-Vågsøy. Vi er så mange kor at vi måtte dele det opp sånn. Disse konsertene er åpne for publikum og gratis. Lørdagen avslutter vi så med sangerfestmiddag i Samfunnshallen. Søndag er det profankonsert i Samfunnshallen, den første runden på formiddag og den andre på tidlig ettermiddag. Det blir egentlig noe som skjer hele dagen der. Alle kor skal synge og hvert kor får to nummer. Her er det også kafé så folk kan gå litt til og fra. Her kan en kjøpe billetter i døra.

– Hvorfor bør folk ta turen for å høre på dere?

– Her blir det mye fin kormusikk, variert musikk og noe for enhver smak. Kanskje kan vi også vise fram at det er kjekt å synge i kor, det er sosialt og bra for helsa. Og det er ekstra stas å få synge for publikum, det gir virkelig et ekstra løft.