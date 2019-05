Billettsalget går som det suser for kystfestivalen

Kultur

Kalvåg kystfestival håper på utsolgte konserter når både Vinskvetten og Hellbillies kjem 2.–4. august.

– Planleggingen er godt i rute, og vi gleder oss over like godt billettsalg som i fjor. Den siste uken har vi faktisk hatt bedre salg enn i fjor, så dette lover godt, sier Svein Arild Vatsø i festivalen.

Han peker på at også festivalen har medvind i sponsorarbeidet.

– Kalvåg kystfestival har etter hvert blitt en sterk merkevare, og sommerens høydepunkt for båtfolk og bobilbesøkende, sier han.

Konsertene som går for seg på kveldstid under festivalen skal være på Knutholmen, som har en kapasitet på 2.000 publikummere.

I tillegg til Vinskvetten og Hellbillies, står også NRK-suksessen Hit for Hit, Kokken Tor og Vilde og Anna på plakaten.

Det blir også mange aktiviteter for barn som sjørøvertokt med galeasen Svanhild og noe for alle. Kystkulturlaget i Kalvåg står for aktivitetene på dagtid.

– Vi opplevde suksess i fjor, og ønsker å fortsette med det i år. Det viktigste er å skape en god opplevelse for publikum, sier Vatsø.