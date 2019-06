Elevene steller i stand stor fest for de eldre

Kultur

11. juni arrangerer 3STA ved Måløy vidaregåande skule sin tradisjonelle eldredag igjen.

– Vi håper mange vil komme, sier Siri Kvalheim.

På eldredagen er det servering, og elevene stiller også opp med underholdning, allsang og bingo.

– Her får generasjonene mulighet til å treffes og prate sammen, sier Kvalheim.

– Hvorfor arrangerer dere denne dagen?

– Fordi det gir oss en god mulighet til å glede noen samtidig som det skaper et møte mellom generasjoner. Tidligere har dette vist seg å være en gøy dag for både for de eldre og klassen! Og tilbakemeldingene fra de eldre er bare vært positive. Det er kjekt å møte gamle bekjente og elever.

Hvor mange som kommer varierer fra år til år, men elevene forventer rundt 60.

– Vi ønsker jo at flest mulig møter opp! sier Kvalheim som forteller at de fikser skyss om noen skulle trenge det, både med taxi og privatbil.

– Det er bare å ta kontakt med Anna Kupen eller Andrine Vinge om en trenger skyss.