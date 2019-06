Skal komme i stemning med lokaloppgjør før festen

Kultur

Kveldens kamp på Naustteigen stadion blir en perfekt oppvarming til en festlig helg på Flatraket.

Flatraket Idrettslag inviterer nemlig til Flatraksfest 2019 på og rundt sin egen hjemmebane. Der blir det mye forskjellig som skjer, blant annet i teltet som er satt opp vegg i vegg med klubbhuset.

– Det blir pakket program, forteller styreleder Thomas Bigset om årets arrangement.

I kveld blåses det hele i gang når Flatraket/Skavøypoll2 tar imot Tornado Måløy2 i 6. divisjon. Lagene møttes også så sent som for knappe to uker siden, da TMFK2 vant 2-1.

– Det blir stemning, svele og lokaloppgjør. Og etter kampen blir det pubquiz og trubadur, sier Bigset.

Lørdag fortsetter programmet med tradisjonell jonsokfeiring med påfølgende dans.

– Da blir det fantetog, konkurranser, kafé, rømmegrøt og bålbrenning. Og så runder vi av med midtsommerdans med bergensbandet Uncle Sally på kvelden. Stemningen bruker å være veldig god, og alle er hjertelig velkommen, avslutter Thomas Bigset.