– Disse kjører full pakke og får teltet til å koke

– Vi har lovet Måløydagkomiteen å lage et skikkelig solid show i år, smiler Arve Hjelle i musikklaget, og fortsetter:

– Vi stiller med ti vokalister, fire dansere, eget band og selvfølgelig korpset. Vi slår på stortromma i år. Jeg tror det blir en højdare, en sommeropplevelse.

Solistene er Egil Melvær, Stian Hjelle, Jakob Hals, Isak Søraa, Håkon Kongshaug, Chris Nedreberg Silden, Gro Haugen, Sonja Ellefsen, Randi Melheim og Annette Myre Silden.

Bjørn Tungevåg i Måløydag- komiteen varsler en helaften når musikklaget igjen entrer scenen.

– Vi gleder oss enormt til dette. De kunne ikke stille i fjor, men i år er de endelig tilbake, sier Tungevåg.

Dette blir ikke en blåkopi av musikklagets dansegalla fra mars, forteller Tungevåg.

– Nei, de inkorporerer selvfølgelig element fra den, men justerer litt, og fyrer i gang med hitene fra showet når det er snakk om fest i Stadyard-teltet.

Populært innslag

Alle elsker Måløy Musikklag, mener Måløydagkomiteen.

– Ja, dette er et arrangement alle kommer på, og vi kan faktisk si med sannhet at der er folk fra 18 til 80. Det er egentlig denne miksen som skaper den unike stemningen, sier Tungevåg, som mener musikklaget sin konsert har en helt spesiell atmosfære.

– Ja, der er det ikke noe uro eller bråk, bare god stemning. Nesten litt sånn festivalstemning. Vi har det kjekt inne på området, og så går en hjem igjen og sover godt, ladet og klar for en dag til med Måløydager.

– Ungdommen prioriterer også denne kvelden, det er et av høydepunktene for dem under Måløydagene, sier Strand.

– Måløy Musikklag leverer hvert år. Og det showet de leverte sist, i 2017, er kanskje noe av det beste de har gjort. Det kokte i teltet. Måløy Musikklag passer bare Måløydag-konseptet helt perfekt, sier Tungevåg.

En gjør dermed lurt i å være raskt ute for å sikre seg billetter.

– Ja, det er rift om billettene og ikke alle får, så det er om å gjøre å være raske, sier Tungevåg.

Billetter er lagt ut for salg, hos Liv Hilde Gotteberg på Classics.

Ville gjerne komme tilbake

– Super Trouper var jo her i fjor, er de tilbake fordi de så gjerne ville selv eller fordi det var et folkekrav?

– Litt begge deler egentlig. Vi trodde jo egentlig ikke at det skulle være mulig å få dem igjen så kjapt, men det har vært mange henvendelser på dette lokalt. Mange fikk ikke billett i fjor og mange vil bare se dem igjen. De var ekstremt populære da de var her i fjor, sier Tungevåg.

Derfor sendte han av gårde en henvendelse til bandet i februar.

– Da har vi i hvert fall søkt, tenkte vi, og tenkte ikke mer på det. Men så fikk vi svar fra dem i mars/april. Da de hørte at vi ville ha dem tilbake, slapp de alt de hadde i hendene, ler Tungevåg.

– Så de likte seg i Måløy da?

– Ja, det var noe av det kjekkeste de har vært med på, sier de. Og de gleder seg veldig til å komme tilbake.

Leverer varene

Grunnen til at de fire svenskene i Super Trouper slår sånn an er at de leverer varene, mener Bjørn Tungevåg og Anne Grethe Strand.

– De leverer rett og slett ABBA, på en slik måte at du nesten tror det er ABBA som står der. Kostymene, utstrålingen, stemmene. Det er full fyr i teltet, og de kjører full pakke. Dette er «as good as it gets», sier Tungevåg.

– Og så får vi lokale ReSound etterpå, med en konsert som står helt på egne bein, i tillegg til innslag av The Whole Shebang, vikingene fra Shetland og mer. Så fredagen i Teltet er også en solid helaften, avslutter Tungevåg.