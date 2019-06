Fordjup deg i helgenhistoria

Kultur

Her får du tips om kva du kan gjere som turist i vår eigen region.

På øya Selja kan du fordjupe deg i historia om Sankta Sunniva.

Den irske kongedottera var, ­ifølgje legenda, på flukt frå vikingar og kom til Selja. Her vart ho gravlagt i ei steinrøys, men kroppen vart seinare funnen heilt intakt. Vernehelgenen for Vestlandet var eit faktum. Selja kloster- og helgenanlegg er eit av dei best bevarte an­legga i landet, og her kan ein vandre i ruinane som ligg i storslått natur med utsikt rett mot havet. I perioden 24. juni til 11. august går det to daglege turar med Klosterbåten som inkluderer guiding i helgenanlegget. Før denne perioden går klosterbåten ein dagleg tur på laur­dagar.

