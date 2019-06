Lover å gi alt i teltet

Kultur

– Ingen har jo hørt om oss før, men det håper vi skal endre seg nå, ler Stian Hjelle fra Måløy.

Han er en av tre vokalister i bandet som består av en samling av Vågsøys etablerte musikkprofiler.

Bandet består av åtte musikere og sangere som gjennom en årrekke har underholdt både innenfor og utenfor kommunegrensene i diverse band og trubadurkonsept, som soloartister eller som musikere, vokalister og korister i større showkonsept.

– Noen av oss har omtrent vokst opp sammen, andre har en blitt kjent med gjennom musikkmiljøet. Men felles har vi det at vi har hatt en drøm om å få til noe i fellesskap. Vi tror at vi sammen kan skape noe bra, sier Hjelle.

Kompakt lydbilde

Måløydag-general Bjørn Tungevåg i Dock Event har i hvert fall stor tro på konseptet.

– Jeg tror ikke jeg har brukt ordet superband før, men nå snakker vi massiv musikalsk underholdning. Dette har vi ventet lenge på, sier han.

Og det har de faktisk. Det er cirka to år siden Tungevåg begynte å forhøre seg om muligheten for å få det lokale bandet på scenen.

– Da var de veldig nye, og ville gjerne vente til repertoaret satt. De er opptatt av at når de opptrer, så skal de levere. Så ja, vi har ventet lenge, men dette handler om et godt utvalg sanger som folk har hørt før og liker. Når du så legger til at dette skjer i teltet under Måløydagene, og at det er lokale artister, så regner jeg det egentlig ikke som sikkert at teltet står til lørdagen, ler Tungevåg.

Navnet ReSound er valgt med tanke på hvilken type band de vil være.

– Det handler om definisjonen av lyd. Vi ønsker et stort, solid og fengende lydbilde som gir høy underholdningsfaktor, sier Hjelle.

Det engelske ordet «resound» betyr jo også «runge» eller «gjenlyde» på norsk. Og Hjelle håper bandet hans vil høres igjen.

– Vi er åtte i bandet, med to på piano og synth, to på gitar, i tillegg til bass og trommer. Og vi har valgt å ha tre vokalister. Det skal være vår nisje å levere et stort og bredt lydbilde. Vi kjører også full pakke på lyd og lys.

Har valgt bredt

Med et så bredt spekter av musikere og vokalister står de friere i låtvalg.

– Vi spiller alt fra rock fra tidligere tider til nåtid, samt pop og country, sier Hjelle, som forteller at de har valgt ut sanger både etter demokratiske prinsipp og etter vokalistenes styrker.

– Alle har fått lov å komme med ønsker og preferanser, og så har vi sett på hva som passer vokalistene. Annette er eneste kvinnestemme, men veldig allsidig, Paul-Inge lener seg litt mot country-sjangeren, mens jeg er mer rock, sier han, og legger til:

– Og så har vi jo en rekke kvalitetsmusikere med oss. De er på topp i sitt felt. Jeg har lov å skryte av dem siden jeg synger, smiler han.

Nå er det fem uker igjen til åttemannsbandet debuterer på en av de mest populære scenene i Vågsøy – teltet under Måløydagene 28. juni.

– Det føles veldig bra, men vi går også til det med litt skrekkblandet fryd. Vi har alle sammen vært med på ulike Måløydagene-konsept før, og vet at det er full guffe på den scenen. Men nå står vi der med et helt nytt konsept. Vi håper og tror det skal gå bra, vi skal i alle fall gi alt!