Vil heidre eldsjeler og brubyggjarar

Kultur

– Måløydagene er ein veldig flott arena for ei prisutdeling. Vi har allereie eldsjelprisen som blir delt ut til privatpersonar, og i år får prisen ein veslebror, nemleg Årets brubyggjar, som er retta mot næringslivet, seier rådgjevar John Ivar Sunde hos ASVO Måløy.

– Vi meiner det er viktig at dei vi gjer stas på får vist seg fram. Med denne prisen ønskjer vi å anerkjenne alle dei positive kreftene rundt oss som vi er heilt avhengige av for å kunne utføre samfunnsoppdraget vårt: Å sysselsette yrkeshemma og å medverke til at folk får eit ordinært arbeid. Prisvinnaren fortener verkeleg å stå i glansen for å arbeide saman med oss om dette viktige oppdraget.

ASVO Måløy starta for nokre månader sidan nominasjonsprosessen, og ifølge leiinga er det mange gode kandidatar.

– ASVO har eksistert sidan 1991, og vi har mange gode samarbeidspartnarar.