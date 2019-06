– Det er god stemning blant dem som kommer innom for billetter

Kultur

– Det er denne uken billettsalget starter for fullt, forteller Gotteberg videre.

Hun har troen på at billettene blir solgt ut i år også.

– Det er god stemning blant dem som kommer innom for å kjøpe billett, forteller Gotteberg og legger til at mange kjøper billett til begge dagene.

Måløydagene: – Disse kjører full pakke og får teltet til å koke Måløydagkomiteen er ekstremt fornøyde med både fredags- og lørdagsunderholdningen i Stadyard-teltet under Måløydagene. Fredag er ABBA-tributebandet Super Trouper tilbake, og lørdag stiller de lokale favorittene Måløy Musikklag på scenen igjen etter en pause i 2018.

Fredagen i teltet består blant annet av musikk fra det lokale bandet ReSound og ABBA-show med Super Trouper. På lørdagen spiller Måløy Musikklag, Cool Valley All Star band og The Whole Shebang.

– I år vil det være to store show begge dagene, og det er veldig stilig! Der er spesielt mange som gleder seg til å høre det lokale bandet ReSound spille for første gang, forteller Gotteberg.

Gotteberg har selv tenkt seg i teltet, og forteller at hun gleder seg til det.

– Det er alltid god stemning i teltet på Måløydagene!

Her kan du lese Måløydagmagasinet.