– Ville tatt med sommargjestane til bryggja ved sjøen heime

Kultur

Namn: Tuva Nyhammer Taklo

Alder: 15 år

Bustad: Taklo, Eid

Sivilstand: singel

Yrke: skuleelev

– Når slår feriekjensla inn for fullt?

– Når døra slår igjen bak meg siste skuledag, og tanken på å sove lenge kjem.

– Kva er ditt aller beste ferieminne?

– Familieferie i Alcudia.

– Kor hadde du reist med uavgrensa budsjett?

– Slottsferie i Italia.

– Kva kjendis ville du tatt med til ei aude øy?

– Zac Efron.

– Kor ville du tatt med deg dine sommargjestar?

– Heim til bryggja ved sjøen heime på Taklo.

– Blir du vêrsjuk?

– Ja, for då følast det ikkje som at det er skikkeleg sommar.

– Kor likar du best å bade?

– I fjæra vår heime.

– Kva gjer du i hagen i sommar?

– Spelar fotball og badminton med søskena mine.

– Kva fjelltopp er den finaste om sommaren?

– Hornet på Sørland.

– Kva er ditt beste festivalminne?

– Bjørn Eidsvåg på Malakoff i 2011.

– Kva anbefaler du å lese på årets ferietur?

– For lesehestar som meg er det ikkje nok med ein serie: The Selection-serien, The Night School-serien og Violet Ede- serien.

– Kva serverer du helst ein sommardag?

– Heimelaga burger med potetbåtar og salat.

– Kva tenker du om å ta ferie frå sosiale medium?

– Lurt, men eg hadde nok ikkje greidd det.

– Kva eldsjel fortener ein kurv med jordbær?

– Candice Bredesen.