Møtestaden i Sildagapet

Kultur

- Til helga spiller Holko & Hauge både på fredagen og lørdagen. De har spilt på Skjærbuda før, er muntre og underholdende, og lager alltid god stemning, forteller Ludvik Skram som er dagelig leder av Skjærbuda, og legger til at de er godt likt av de fleste aldersgrupper.

Selv om arrangementet er lagt til samme helg som Strandfestivalen i Refvik, er Skram klar på at dette ikke skal være et konkurrerende arrangement.

- Dette er et supplerende tilbud til de festivalen ikke fenger.

Det er Skram i selskapet Restaurantdrift Måløy, selskapet bak puben Jibben, som er daglig leder av det populære samlingsstedet på Silda i Vågsøy.

- I løpet av sesongen blir det mye forskjellig underholdning, mat som passer til ulike tema og quizkveld hver onsdag. Vi holder åpent fem dager i uken, fra onsdag til søndag, forklarer Skram.

Håper mange tar turen i sommer

- Vi håper det kommer en del turister i juli og august, og krysser fingrene for at været forbedrer seg i løpet av sommeren. Alle er hjertelig velkommen til vakre Silda, sier Skram og legger til at det er båtplasser ved Skjærbuda og gjestehavna nord.