Ønsker å skape bygdeurban stemning med gatefest i sentrum

Kultur

– Under arrangementet Gatefest vil der være to scener fordelt i sentrum hvor totalt åtte artister kommer til å spille på fredags formiddag under årets Malakoff. Tanken er at det skal være kjekt for de som ikke har mulighet til å være med under Malakoff-arrangementet på kveldstid, forteller Arnt-Ivar Naustdal, som er festivalsjef for Malakoff Rockefestival.

Naustdal håper på å lage koselig gatestemning.

– Planen er at artistene skal stå på små scener tett inntil publikum slik at det blir en hyggelig og intim stemning.

Under Gatefesten vil blant annet Maren Myklebust Holmgren, @Vilnes, Silo, Isak Shorty og White man Dancing opptre. I tillegg vil der være ulike stands og aktiviteter.

– Etter ett års pause skal også NRK Sommarlutt vere der for å sende konsertene, forteller han.

– Dette passer for folk i alle aldre, avslutter Naustdal.