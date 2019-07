Ønsker å påvirke kvaliteten på festivalmat

Kultur

Dette blir det andre året Kraftstasjonen selger mat på campen under årets Malakoff.

– Det er viktig at vi tilbyr noe for alle, forteller Iversen, og legger til at menyen består av både vegetarmat og vegansk mat i tillegg til mat med kjøttprodukter.

I år har Malakoff et stort fokus på å være en grønn festival, og dette er noe Kraftstasjonen bidrar med.

– Vi serverer jo mye mat rett i hånden, så det er ikke så mye annet å kutte ut annet enn noen skåler, forteller Iversen.

Kraftstasjonen handler med lokale leverandører, og får blant annet kjøtt fra Nordfjord kjøtt og fisk fra Havfruen.

– Det er nesten ikke mulig å få maten mer grønn, forteller Iversen.

I tillegg til at dette er det andre året Kraftstasjonen stiller med mat på campen, er dette det åttende året Iversen jobber frivillig backstage for å servere artistene mat.

– Det er et høydepunkt som jeg gleder meg veldig til, avslutter han.