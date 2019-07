- Det er bare snakk om tid før vi blir helt utsolgt

Kultur

- Det er bare snakk om når vi blir helt utsolgt, forteller Naustdal.

Flytter rundt på billettene for at flere skal få komme.

- Vi ønsker selvsagt at flest mulig skal få muligheten til å komme, så vi har flyttet litt på billetter i forhold til hvordan salget har fordelt seg, forteller han, og legger til at om de hadde vi hatt det originale systemet hadde lørdagen vært utsolgt for lengst.

- De aller fleste har kjøpt tredagerspass, så det er det vi har minst igjen av, avslutter Naustdal.

På siste oppdatering er det utsolgt for Teltplass, Lavvocamp, KarTent og Podtown, mens tredagers- og todagerspass har lite igjen.