The Dogs fekk sitt eige kumlokk i Malakoff-bygda

Kultur

Fredag var det offisiell nedlegging av The Dogs-kumlokk ved Badstuplassen i Eidsgata på Nordfjordeid, i samband med Malakoff Gatefest og Malakoff Rockfestival 2019.



– Oslo-bandet The Dogs har fått spesiallaga kumlokk av resirkulert jern med band-logo, produsert av Ulefos Jernværk med same kvalitet og standard som kumlokka Eid kommune brukar til vanleg, og i dag ble dette offisielt lagt ned.



The Dogs har spelt på Nordfjordeid ei rekke gongar, har spelt inn album i studio på Gymmen Scene på Nordfjordeid og er på plass også på Malakoff 2019. Ifølgje dei sjølve trivst dei særs godt på Eid, så godt at dei ønskte seg eit handfast minne der-



– Nordfjordeid vil som første stad i Norge få heile tre The Dogs-kumlokk. To av desse er på offentleg stad - kjøpt inn/sponsa av høvesvis Eid Rock Klubb og bedrifta Skårhaug Taktekk, smiler Bjørlo.