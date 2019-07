Lovar stor overrasking under festivalen:

Nærmar seg 1,5 millionar kroner i selde billettar

Festivalarrangør Svein Arild Vatsø gler seg over at Kalvåg kystfestival, som blir arrangert 2. til 4. august, per no har seld 30 prosent fleire billettar enn på same tida i fjor.