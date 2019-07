Spektakulær togreise

Kultur

Flåmsbana viser fram noko av det mest spektakulære norsk natur har å by på. Det er ein av verdas brattaste jernbanestrekningar på normalspor, og går frå havnivå i Flåm i Aurlandsfjorden, til høgfjellsstasjonen Myrdal på 865 meter over havet. Turen går forbi bratte fjellveggar, fossefall og gjennom 20 tunnelar. Flåmsbana har også blitt kåra til ei av verdas vakraste togreiser. Foto: Sverre Hjørnevik/Flåm AS

Her kan du lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region, i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.