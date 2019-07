Atle sitt liv fekk ny horisont

Kultur

– Eg har sett meg nokre hårete mål, seier den tidlegare Brann- og Sogndal-spelaren og stryk handa over den blankpolerte skallen.

Eit djup søkk, midt oppe på issen, nesten som eit lite krater, vil alltid vera der som eit minne om den dramatiske septemberdagen for snart tre år sidan.

Vegen attende har vore hardt arbeid. Både fysisk og psykisk. Først og fremst for Atle, men han er ikkje i tvil om at han aldri ville ha kome dit han er i dag hadde det ikkje vore for den handlekraftige kona som har pusha han heile vegen. Og hadde det ikkje vore for ho og ein god porsjon tilfeldigheitar, så hadde denne septemberdagen enda på verst tenkjeleg vis.

Det aller meste har Atle måtte læra seg på nytt. Det ligg timevis med trening og rå viljestyrke bak kvart einaste framsteg 57-åringen har tatt.

– Framgangen var størst første året, men det var me også klar over, seier Atle som nådde eitt av dei store måla like etter nyttår.

Då var han attende i jobben på Innovasjon Norge. I tjue prosent fast stilling, resten tilrettelagt og tilpassa det han klarer å yta no.

– Stort sett er eg på jobb kvar dag frå elleve til halv fire, så det blir nok meir enn eg er tilsett i. Men du veit alt går i sakte kino, likevel er det utruleg viktig å få arbeidsoppgåver som er meiningsfulle og relevante.

Like viktig som det er å vera ein del av eit kollegium og eit nettverk. Dei same kollegaene og nettverket som har vore der frå dag ein då sjukdomen råka.

– Dei har vore heilt fantastiske heile vegen, det gjekk ikkje ein dag utan at eg høyrde noko frå dei. På sjukehuset var det stadig besøk å få, seier Atle og får samtykkjande nikk frå Wenche som også sender gode tankar til eigne kollegaer, familie og vener.

Ein vinnarskalle

Nesten 350 kampar for Sogndal og nærare 90 kampar for Brann inkludert cupfinale, står på merittlista til Atle Torvanger.

Han drog på seg sogndalsdrakta i 1983 etter å ha vore den store stjerna på Bremanger frå aldersfastlagde lag og opp på seniornivå.

Med på flyttelasset til Sogn var også sambuaren Wenche Bakke. Småkjærastar allereie i 7. klasse, og eit par då dei gjekk andre året på vidaregåande i Florø.

Lidenskapen til fotballen har dei delt heile tida. Wenche som aktiv fotballspelar både på Bremanger, Florø og Kaupanger.

Då Atle valde Bergen og Brann frå sesongen 1988, flytta Wenche med. Tilboda til Atle låg på bordet frå både Vålerenga, Viking og Molde, men utdanning vart avgjerande for valet.

– Eg ville gå Handelshøgskulen og difor vart det Brann.

Dermed vart det fotball og utdanning på Atle og jobb for Wenche, før dei to returnerte til Sogndal seinhausten 1991.

Den aktive fotballkarrieren avslutta Atle då han fekk raudt kort ti minutt før slutt i siste kampen for Sogndal. Det var ein kvallik-kamp mot Strømsgodset i 1995.

– Det var direkte felling rett utanfor 16-meteren, så kortet var innlysande. Men eg hindra mål og kampen enda uavgjort. Opprykk vart det ikkje, og eg har vel aldri sona det raude kortet.

På fotballbana var Atle kjend som ein løpssterk playmaker med godt blikk for spelet. I tillegg til sjølv ha ein god skotfot, var han ein lagspelar som gjorde medspelarane gode. Ein vinnarskalle og midtbanedirigent som tok ansvar.

Kanskje var det nettopp vinnarskallen som vakna til live att då hjerneblødinga slo til. Atle skulle på beina att, kosta kva det koste ville.

– Bra etter forholda

Rett under søkket i skallen, midt på sjølvaste hjernestammen, slo den massive hjerneblødinga til denne solfylte septembermorgonen. Marginen som skilte liv og død var mindre enn det tynnaste hårstrå.

Kona Wenche fekk klar melding frå sjukehuset om at det var så alvorleg at det mest truleg var game over, men Atle ville det annleis. Denne kampen skulle vinnast! Han drog like godt på med eit par ekstraomgangar.

– Eg har det vel bra etter forholda, er den korte oppsummeringa som seier langt meir enn den korte setninga på sju ord.

Framleis set språket og taleevna sine avgrensingar for dei lange og utdjupande forklaringane.

Ved huset heime i Stedjeåsen i Sogndal står rullatoren parkert utanfor inngangsdøra og stokken er eit heilt nødvendig hjelpemiddel når Atle skal flytta seg innomhus.

Eit rehabiliteringsopphald på Beitostølen, og god opplæring, gjorde at dei kunne bli buande i rekkjehuset som har trapper mellom alle etasjane.

Trass i mengdevis med trening, er ikkje balansen god nok til at han enno kan klare gå utan støtte.

– Me har trua på at det skal skje og jobbar målretta. Dei seier at mellom null og fem år etter blødninga er det mogleg å få attende tidlegare funksjonar.

Og medan dei trur og jobbar, vert Atle heia fram av Wenche. Anten det er ut å gå tur, kafébesøk eller reiser både i inn og utland.

– Me forstod fort at mykje var skada, men eg har heile tida tenkt at me må gjera det beste ut av det og at me her heldige som framleis har Atle her. Me kan ikkje bruka energi på å grubla på kvifor det skjedde vår familie, seier Wenche.

Stod om livet

Attende til den fine laurdagsmorgonen for snart tre år sidan. Kvelden før hadde dei to vore ein tur på Dampskipskaien og Atle hadde tidlegare på dag gjennomført ein av sine faste trimturar i Stedjeåsen. Det einaste teiknet på at noko var gale, var at Atle kjende eit trykk i hovudet. Men heller ikkje det var heilt unormalt. Tidlegare hadde det gått over av seg sjølv, så han brydde seg ikkje noko om det.

– Du veit, han der skal aldri til doktor. Må tru eg hadde masa på han, seier Wenche.

Sidan Atle ikkje har minne sjølv verken frå den dagen eller tida etterpå, er det ho som må fortelja om dei dramatiske timane, dagane og vekene etterpå.

Motviljen til å gå til lege er så stor, at då han for ein del år attende låg sjuk med sprokken blindtarm kom det både eder og galle då Wenche bestilte ambulanse og sende han på sjukehus.

Den 4. september 2016 var ikkje Atle i stand til verken å protestera, banne eller ringa etter hjelp. Han kan takka høgare makter for at han ikkje var åleine i huset då den massive blødinga slo til.

Frå Wenche forstod at noko var så alvorleg gale at ho måtte ringe 113 og til ambulansen stod i tunet, gjekk det ikkje mange minuttane. Likevel hadde tilstanden forverra seg kraftig. Det som først var litt rar tale, endra seg til å bli fullstendig snøvling på kort tid.

Då ambulansen sette kursen mot Lærdal sjukehus, verken visste eller forstod Wenche at det var så gale at det stod om livet.

Ho måtte først ta seg av praktiske oppgåver som å henta sonen Jonas frå konfirmantleiar på Lyngmo, men fekk etter kvart kontakt med sjukehuset i Lærdal som sa rett ut at ho måtte kome seg til Haukeland for dette kunne gå skikkeleg gale.

Eldstedotter Silje var i Bergen. Ho fekk den dramatiske meldinga om at pappa sveva i livsfare på sjukehuset og at ho måtte reise dit.

Wenche, som eigentleg skulle ha vore på tur til Hornelen i Bremanger denne helga, tok båten saman med yngstemann til Bergen. På turen inn måtte ho varsla alle om kva som hadde skjedd og kor alvorleg det var.

– Hadde eg ikkje vore heime ville ikkje dette gått bra. Turen vart avlyst på grunn av at det var meld dårleg vêr, men vêret vart strålande det. Nokon hadde nok regien på dette, seier Wenche.

Lenge på sjukehus

Den massive blødinga vaks seg så stor som ein golfball og trykket på spinalvæska auka faretruande. I fleire dagar var tilstanden kritisk og nye kompliserte operasjonar måtte til for å berga liv.

Kva slags liv det ville bli, var det ingen som kunne seia noko om.

Atle var ikkje vaken, men klarte å gje eit ørlite livsteikn attende då dei kneip han i handa.

– Eg hugsar ikkje noko før etter overflyttinga til Førde, seier Atle som ikkje vart utskriven frå sjukehuset før nesten fem månader seinare.

Sjølv om skadane var store og både talen, balansen og gåfunksjonar var vekke, så var der likevel positive og oppmuntrande teikn å ta med seg.

Legane frykta at svelgefunksjonen var så skadd at han ikkje ville vere i stand til å ta til seg fast føde att. Ei melding som yngste dotter Tonje, som er på kokkelandslaget, tok veldig tungt.

Familien bestemte seg for at dette ville dei ikkje tru på, og gleda var stor då det visste seg at legane hadde tatt feil.

Det første hårete målet var å få permisjon frå sjukehuset for å feira jul på hytta på Novelandet i Bremanger. Julegleda det året vart av det heilt spesielle slaget.

– Du må vera frisk for å vera sjuk, seier Atle, og adresserer det til mangelen på informasjon om kva rettar ein har når ein kjem i ein slik situasjon.

Dei har ingenting vondt å seia om verken helsevesen eller kommune, snarare tvert om.

– Me er heldige som bur i Sogndal, men det er først når dei som er råka sjølve veit kva dei har krav på at ting blir ordna og tilrettelagt.

Alle kvardagar er Atle å finna på treningssenteret der han trenar både styrke, balanse og kondisjon saman med treningsassistent.

I tillegg må det også jobbast med tale og språk hjå logoped.

– Hovudet funkar greitt, men eg blir fort sliten når eg må konsentrera meg mykje.

Har vore open

Før hjerneblødinga slo til var Atle ein aktiv mann både på fritid og jobb. Trenar for aldersfastlagd, fotballtrening med karane på Nestangen, fjellturar og jobbreiser til kysten der han var engasjert i fleire fiskeriprosjekt.

No er fjellturane og fotballtreninga ein fjern draum, og jobben avgrensar seg til kontoret på Campus.

Kvardagen krev sitt med mykje trening, jobb og elles ulike byrder som sjukdomen har lagt i ryggsekken, men Atle set seg ikkje i ro i godstolen når dei offisielle pliktene er over.

Om han ikkje kan trena fotball lenger sjølv, så er interessa like sterk og kanskje sterkare enn tidlegare.

– Det blir veldig mykje fotball, det finst alltid ein kamp å sjå, seier Atle og meiner då slett ikkje berre det som blir vist frå ein fjernsynsskjerm

Sogndal sine heimekampar er obligatoriske, men han tek like gjerne turen innom ein aldersfastlagd kamp eller ein seniorkamp på lågare nivå. Også på kampane til Kaupanger Damelag er han fast.

– Eg likar det sosiale kring ein fotballkamp, der møter du også alltid folk. No har eg blitt ein kløppar på å ta taxi. Dør til dør-kort er ein fantastisk ordning og ein befrielse for Wenche som slepp å køyra meg alle stader.

Langt der framme ligg det eit mål om å sjølv kunne køyre bil att, men Atle veit at vegen dit enno er lang.

Sjølv om verken hovudet eller kroppen vil spela heilt på lag, så let han ikkje det sette hinder for å vera aktiv på fleire andre område. Han sit i styret til Seniorklubben i Sogndal Fotball, har tatt opp att eit gamalt engasjement for vinylplater saman med ni andre mannfolk i eigen vinylklubb, og han er med i Stedjeåsen trakkarlag med ansvar for dagsturhytta.

– Det er kjekt å bli spurd om å bidra. Eg har heile tida vore open om det som har skjedd, då trur eg også at det er lettare for folk å slå av ein prat og «dra» meg med på ulike ting.

Dei nye store høgtalarane og vinylplatene har Atle no måtte ta med seg til den øvste av dei tre etasjane i rekkjehuset, noko som betyr at nok ei trapp må forserast.

– God trening, smiler Wenche, som heller ikkje viser nåde når dei er på hytta og Atle skal sjå fotball på fjernsynet. Då må han pent klatra den bratte trappa opp til hemsen der fjernsynet står.

Meiningar om klubben

Det er heller ikkje til å unngå at ein tidlegare Sogndal-spelar, som framleis har eit hjarte som bankar sterkt for Sogndal, også har meiningar om det som skjer i og rundt klubben.

– Eg er ikkje i tvil om at alle vil det beste for klubben og støtta rundt laget er god. Når styret har gått ut med ei målsetjing om at Sogndal skal vera mellom dei tolv beste klubbane i landet, så vert også forventningane og krava der etter, Dette påverkar kanskje alle i klubben meir enn ein trur. Tidlegare var det dei tjue beste som var målet.

Atle er så tydeleg han kan vera, med den uklåre talen han framleis har, at klubben har ein jobb å gjera med å vinna bygda tilbake.

– Sogndal må i større grad erkjenne at det er bruk av lokale spelarar som er den store utfordringa. Det er dei folk vil sjå i aksjon, det er dei spelarane som kan skapa entusiasme kring laget. No ser me heldigvis positive tendensar til akkurat dette. At unge og lokale talent slepp til meir og meir, og med eit juniorlag som både er noregsmeistrar og nordiske meistrar, er det mykje bra på gang.

Atle meiner det ikkje er rett å samanlikna tida då han sjølv var aktiv spelar på Sogndal med det som blir prestert i dag.

– Den gongen trente me ein gong for dag, etter arbeidstid. Mange var i full jobb eller studerte, eg sjølv jobba femti prosent då eg kom attende til Sogndal frå Brann. Alt er meir profesjonelt i dag. Eg vil nok hevde at fotballforståinga me hadde var like god, men me sprang berre halvparten så mykje og så fort som dei gjere i dag. Me fekk mykje meir rom og tid på bana.

Medspelarane frå tida i sogndalsdrakta definerer Atle som ein lojal spelar som tok ansvar, men han var slett ikkje alltid samd i trenarane sin kampstrategi.

Det var han som innførte uttrykket «whiplash-fotball» etter at trenar Harald Aabrekk insisterte på at ballen skulle spelast langt heile tida, og midtbanespelarane berre måtte sjå opp etter ballen heile kampen.

Vil gå opp att

At ein familie er så nær med å mista ektemann og pappa, gjer noko med alle. Å oppleva korleis livet kan snu frå ein dag til ein anna lagar perspektiv og horisontar som ein før ikkje såg.

Difor har Wenche blitt veldig medviten på å at viktige opplevingar ikkje kan utsetjast og at utfordringar er til for å løysast.

Konfirmasjonsgåva til yngstemann Jonas var tur til favorittklubben Barcelona og kamp med 90.000 på tribunen.

Wenche lét ikkje Atle sitja att heime, trass i at det ville bli ei tøff påkjenning for ein som var avhengig av rullator i ein slik millionby.

Til sommaren skal heile storfamilien til Kroatia på ferie og Atle har allereie pakka badebuksa og solbriller.

– Morgondagen har ingen garanti for, seier Atle.

Likevel har han så sterk tru på framtida at det mest hårete målet akkurat no er å kunne gå på eigne bein opp att på Stedjeåsen.

Den siste turen han tok før alt gjekk i svart.

Eli Grotle jobbar som journalist i Sogn Avis, der denne reportasjen har stått på trykk tidlegare.