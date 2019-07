Hadde som mål å utfordre publikum

Kultur

I ei pressemelding samanfattar dei teateråret 2018.

– I løpet av 2018 har vi besøkt alle kommunane i fylket, vi har hatt 238 kunstnariske framsyningar og 47 formidlingsarrangement. Besøkstalet til Sogn og Fjordane Teater vart 18 032, heiter det i pressemeldinga.

– I løpet av 2018 presenterte vi seks eigenproduksjonar, der 3 av desse var urpremierar. I tillegg har vi hatt fleire gjestespel og samproduksjonar, lab-prosjekt og eventyrstunder. Teateret har besøkt mindre og større stader i fylket vårt, spelt på dei store kulturhusa, i idrettshallar, bygdehus og kyrkjer. Målet er å vise scenekunst av høg kvalitet som også kan appellere til eit breitt publikum, slik at flest mogleg skal få del i tilbodet til teateret. Mykje for alle og noko for dei få, seier Grande.

– Vi lyttar til publikum

Etter talrike oppfordringar frå publikum, valde teateret å ta opp att ein suksess frå 2016 danseteateret På Lokalet.

– Nok ein gong fylte vi forsamlingshus til randa med denne danseframsyninga. Ikkje berre i vårt eige fylke, men òg i Rogaland og Hordaland. Tilbakemeldingane var mellom anna: «100 prosent bygdekultur» og «at det går an å få sagt so mykje utan å seie noko i det heile», fortel Grande.

– Vi gjer kvarandre betre

Det som har vore sentralt gjennom heile 2018 ifølgje Grande er samarbeid.

– Både saman med unge og eldre amatørar i Eg er i går og Nasjonal prøve, samt Firda vidaregåande skule og Den kulturelle skulesekken. Engelen frå Kobane var ein samproduksjon med Hordaland Teater, Yogakrigen med Dramatikkens hus, Vinje, vår mann med Rom for ord, Geitejazz på Eventyrrommet med Førde kulturskule og sjølvsagt saman med dei 150 frivillige i Kinnaspelet.

Sogn og Fjordane Teater leverte eit resultat som var i tråd med budsjettet for 2018, med eit underskot på kr 318.171. Styret valde å nytte opptent eigenkapital for å sikre viktige prosjekt.