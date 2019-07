Husar kunsten i fylket 

Kultur

Sogn og Fjordane kunstmuseum ligg i hjartet av Førde, og forvaltar om lag 4.500 unike verk, biletkunst og kunsthandverk. Museet har ansvaret for regional kunsthistorie frå kring 1900 og fram til i dag, og har særleg stor pågang frå regionen. Museet opna i 2012 og har også nasjonal kunst frå det siste hundreåret, særleg frå 1970-talet og framover. Museet har også driftsansvar for Anders Svor-museet i Hornindal, Astruptunet og Eikaasgalleriet i Jølster og Sogn Kunstsenter og besøkstalet for dei fem einingane ligg på 20.000 i året.

