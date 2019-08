Symfonien er tilbake for 41. gong

Kultur

Kurset er planlagt av Jan Ola Amundsen, som er dagleg leiar i NASOL. Han er og kursleiar.

Kurset held som vanleg til på Fjordane Folkehøgskule på Eid - det finst neppe betre alternativ, både plassmessig, musikalsk og sosialt. Det trivelege og hjelpsame personalet ved skulen spelar og ei stor rolle, står det i ei pressemelding.

Deltakarane er amatørar, musikkstudentar og musikklærarar frå heile landet. Formålet med kurset er at desse kan få møtast i eit fullt utbygd symfoniorkester og øve inn verk som det sjeldan eller aldri er mogleg å framføre i deira eige miljø utan å ta store krafttak. Dei fleste spelar til dagleg i lokale orkester som oftast ikkje er så store.

NASOL bruker instruktørar av toppklasse til kurset. Dei evnar å lære frå seg på ein pedagogisk og fagmessig, men samstundes positiv og triveleg måte. På denne måten vert dei og miljøskaparar i tillegg til å vere lærarar, og denne kombinasjonen er i stor grad med på å bygge opp det positive miljøet som herskar under kurset.

Vidare i pressemeldinga står det at programmet er sett saman slik at det vert ei utfordring på eit høveleg nivå for musikarane - det skal vere noko å strekke seg etter, samstundes som det skal verke freistande for publikum. Repertoaret i år består av to kjende symfoniar: Symfoni nr. 8 ”ufullendte” av den østerriske komponisten Franz Schubert, og Symphonie fantastique av den franske komponisten Hector Berlioz, som er hovudverket på kurset. Dei to symfonianne vert framført i Operahuset Nordfjord på avslutningsdagen, laurdag 3. august.

Fredag 2. august vert det kammerkonsertar rundt om i Eid. Eit kammerorkester vil opptre med Benjamin Brittens Simple Symphony for strykarar i Amfi, andre vil spele på sjukeheimen og eit stort messingensemble vil opptre i Eidsgata. Desse ”pop-opp”-konsertane vil erstatte den tradisjonelle kammerkonserten, som tidlegare vert held i Eid kyrkje på fredagskvelden.