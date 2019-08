Sjå kven som blei heldige vinnararar av festivalpass til Kalvåg kystfestival

Kultur

Fjordenes Tidende utlyste tysdag ein konkurranse om å bli med i trekninga om å vinne to festivalpass til Kalvåg Kystfetival ved å svare på spørsmålet om kva for ein kjend trønderrockar som spelte under festivalen i fjor.

Det var mange som hadde svart riktig, nemleg Åge Aleksandersen og Sambandet.

Av alle dei rette svara har vi trukke ut to vinnarar, og dei heldige er Terje Terdal og Paul-Jarle Kristiansen. Dei får to festivalpass kvar, som gir inngang til alle konsertar under festivalen i helga.

Festivalpassa kan hentast på festivalkontoret i Frøyenhuset på Amtskaia i Kalvåg.