– Filmane bidrog til å skape Elvis

Kultur

– Loving you er ein musikk/drama-film med rock’n roll-framføringar frå unge Elvis som tok pusten frå oss i 1957, seier Geir Tharaldsen.

I 1956-58 skapte Elvis det største kulturelle jordskjelv i moderne tid. Han «eksploderte» over heile USA med tolv TV-show og millionseljarar som Heartbreak Hotel, Hound Dog, Don’t be Cruel, og Love me Tender. Med dei og filmen med same namn var skapelsen av «fenomenet Elvis» i gang. Med fleire listetoppar, liveshow og tre filmar til, hadde han med dei og sitt blotte oppsyn definert for ei heil verd kva det ville seie å vere ung, fri og rebelsk.

Kulturendring

– Elvis forandra kulturlandskapet på tre år, men samtida hans forstod ikkje kva som var i ferd med å skje. Filmen vart vist over heile verda og under premieren i USA var det så mykje hyl og skrik frå fansen at det var umogleg å høyre dialogen i filmen. Eg var sjølv i Logen kino i Bergen der vi trampa takta så kraftig at vaktene slo på lyset, og trua med å stanse filmen viss vi ikkje roa oss. Eg såg filmen sju gonger, vart tenåring over natta og Elvis-fan til evig tid.

– Om du vil sjå ein av dei viktige byggesteinane som gjorde at han forandra verda og vart verdas største artist, så kom på kino og sjå Elvis i Loving You.

Fann tonen med Ann-Margret

Den andre filmen som skal visast på Måløy kino er Viva Las Vegas.

– Elvis Presley og Ann-Margret er klare for å gjere Amerikas «morohovudstad» farleg – og du bør gjere deg klar for 1964 sin heitaste duo. Viva Las Vegas er ein feel good-film med mange flotte musikkinnslag, seier Tharaldsen, og påpeiker at filmen er rekna som ein av Elvis beste filmar.

– Kjemien mellom dei to filmstjernene er elektrisk. Filmen er spekka med musikalske høgdepunkt, og mest kjend er kanskje tittellåten som har blitt ein del av moderne popkultur og eit bilde på alt det som er Las Vegas.

Sjølve Elvisfestivalen vert arrangert 8. til 10. august, men filmane startar det heile før kyrkjekonsertane torsdag.