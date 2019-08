Gleder seg til å gi Elvis-ordføreren en stjernespekket fredagskveld

Kultur

– Dette blir et forrykende show med tributeartister som Bill Cherry, Ted Torres, Eddy Popescu, Morgan Vøien og Isak Søraa, samt orkesteret Sideshow Bob med korgruppe og Måløy Songlag. Vi er beæret over at Tupelo-ordføreren kommer, og gleder oss til å gjøre stas på ham, forteller Geir Tharaldsen.

I etterkant av hovedshowet blir det fem show med de nevnte artistene og blant annet også The Brothers, med brødrene Espen, Sverre og Isak Søraa fra Vågsøy.

– Fredag 9. august i teltet blir en opplevelse. Jeg tror fredagen aldri har vært bedre, en knallsterk gjeng tributeartister som aldri har vært samlet på en scene i Norge før.

Konserten blir en kavalkade over Elvis sin musikk.

– Med sanger fra 50-, 60- og 70-tallet blir det både rock, blues og ballader. Artistene kommer til å løfte teltet, og gjenskape magien som gjorde at folk kom fra hele verden for å oppleve Elvis live i USA.

Tharaldsen forteller at en av de mest kjente tributeartistene, Bill Cherry, egentlig hadde et annet oppdrag, under Elvis Week, men at han ønsket å prioritere Måløy.

– VI fikk en del innspill på at han her, Bill Cherry, måtte vi ha, da vi skulle hente inn en amerikaner til. Først takket han høflig nei, men så kom gladmeldingen om at han hadde klart å få «fri» første helgen av Elvis Week slik at han kunne komme hit. Det er vi veldig glade for, for vi vet at flere kommer til Måløy på grunn av ham. Han har noe ved seg som minner om Elvis og som berører deg, avslutter Tharaldsen.