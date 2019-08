Andrea skal synge stadionrock

Kultur

Andrea skal synge Still Loving You med Scorpions.

– Stadionrock kan forklares som en krysning mellom tradisjonell hardrock og kommersiell poprock. Stor lyd og gedigne sceneshow har vært et varemerke, skriver NRK.

Deltakerne har fått musikalsk veiledning av Knut Erik Østgård fra Return. Han sitter også i dommerpanelet med Thomas Felberg og Mona B. Riise. I 2015 ble Østgård selv nummer tre i Stjernekamp. Ingen av artistene kan stemmes ut i første program. Men en får med seg stemmene videre til neste program. De andre deltakerne skal synge: Åge Sten Nilsen: One Vision av Queen, Adrian Jørgensen: Numb av Linkin Park, Beate Lech: You’re the Voice av John Farnham, Kim Rysstad: I Was Made For Lovin’ You av Kiss, Anette Amelia Hoff Larsen: Livin’ On A Prayer av Bon Jovi, Sondre Mulongo Nystrøm: Dancing In the Dark av Bruce Springsteen, Kari Gjærum: Alone av Heart, Bilal Saab: I Don’t Want To Miss a Thing av Aerosmith og Hanne Sørvaag: Go Your Own Way av Fleetwood Mac.