Kultur

Her er det Bård Tufte Johansen, Pernille Sørensen og Johan Golden som oppsummerer veka saman med to gjestar, ein av dei altså Eid-ordføraren. Bjørlo skal vere Sørensen sin makker under sendinga.

– Enkelte ting er for absurde til at ein heilt kan forholde seg til at dei skal skje. Men no er det ingen veg tilbake lenger. Følg med på NRK1 fredag – no får det briste eller bære! skriv Bjørlo sjølv på Facebook.