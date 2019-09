Stian byr på fårikål

Kultur

Visste du at for 40 år sidan vart fårikål stemt fram av Nitimens lyttarar til Noregs Nasjonalrett? Fårikål blir sett på som husmannskost og festmat, og det er lurt å lage ekstra mykje når ein først kokar, for fårikålen smaker kanskje enda betre dagen etter at den er laga. Stian Dammerud delar her si oppskrift på haustklassikaren.