– Dette er ikke slutten på min musikkreise. Stay tuned!

Kultur

– Det har vært så fantastisk, som en drøm. Og jeg er så takknemlig for at jeg ble spurt om å være med. Jeg hadde jo ikke en gang sett for meg å være med, men så var jeg med i seks av ti sendinger. Det er ganske bra! Og så har jeg lært så sykt masse i denne prosessen som jeg skal ta med meg videre i livet. Jeg har fått prøve utrolig masse gøy og mange ulike sjangere som hjelper meg med å finne min stil. Så dette er ikke slutten på min musikale reise, nei. Stay tuned! sier Andrea Santiago til Fjordenes Tidende.