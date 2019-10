Kultur

Lørdag 5. oktober kan du være med på den interaktive familieforestillingen «Naturfag Rocker enda mer» i Samfunnshallen i Vågsøy. Showet er oppfølgeren til suksessen «Naturfag Rocker». PK, eller Per Kristian Grytdal som han egentlig heter, er kjent fra NRK Super og programmene Påskemorgen, Julemorgen og «Barn ingen adgang». Grytdal har bakgrunn som lærer og viser mange morsomme og spennende triks i showet.

Her blir det gjensyn med noen av de mest spektakulære eksperimentene fra den første forestillingen som ble sett av over 20.000 til sammen. Og, for å sikre seg at publikum har lært noe, avslutter PK gjerne showet med en quiz. Showet passer for barn fra 6 år.

– Dette er et kjempemorsomt show som folk må få med seg. Det har vært interesse, og vi tror det kommer en del folk, sier Ronny Silden Totland ved Nordfjordhallen.