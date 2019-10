Festivalen kjem tilbake til Vågsøy

Kultur

– Det blir store endringer for mange i 2020. Vi har derfor valgt å endre minst mulig på UKM på fylkesnivå. Det er viktig at fylkesfestivalen er forutsigbar for både deltakende ungdommer og de som har ansvaret i kommunene. Så får eventuelle endringer komme etter hvert, sier Siri Ingvaldsen, seksjonssjef for kulturformidling i Vestland.